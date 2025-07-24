Inter’in yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nun F.Bahçe’ye transferinde iş ıslak imzaya kalmıştı. Ama G.Saray camiası ayaklandı. Hakan’ın Fener’e transferine resmen engel olundu. F.Bahçe de Hakan’ın intikamını Ederson’la almaya hazırlanıyor. Kanarya, G.Saray’ın anlaştığı 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci için devreye girdi.

CR7’YE “HAYIR” DEDİ

F.Bahçe veya G.Saray, Manchester City için fark etmiyor. 10 milyon Sterlin veren kulüp, 1 yıl sözleşmesi kalan Ederson’un bonservisini almaya hak kazanıyor. Ederson’un hangi takıma gideceğine kendisi karar verecek. Sambacı, Cristiano Ronaldo’nun takımı Al Nassr’dan gelen haftalık 900 bin Sterlin’lik teklifi kabul etmedi.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Mourinho’nun Archie Brown’ı Milan’ın elinden alacak kadar ikna kabiliyeti çok yüksek. Portekizli, bu kez de Ederson için devreye girip, sambacı ile yaptığı internetten yüz yüze görüşmede “F.Bahçe’ye gel” dedi. Mourinho, Ederson’u alırsa hem iyi bir kaleci kazanacak hem de G.Saray’dan Hakan’ın intikamını almış olacak.