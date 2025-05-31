Fenerbahçe, takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp iki oyuncu için teşekkür mesajı yayınladı.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda deneyimli oyunculara Başkan Ali Koç ve As Başkan Acun Ilıcalı'nın tesislerde veda konuşması yaptığı ve plaket verdiği görüldü. Ancak sarı lacivertli taraftarlar, takım kaptanlarına yapılan vedadan memnun kalmadı.
BULAŞIKLARIN ÖNÜNDE VEDA
İki takım kaptanına son maçta plaket verilmesi gerektiğini ifade eden taraftarlar, tesislerde yıkanmayı bekleyen bulaşıklar ile mutfak tüpünün önünde veda edilmesine yoğun tepki gösterdi.
Akıllara Başkan Ali Koç'un göreve geldiği ilk yıllarda dönemin takım kaptanı Volkan Demirel'e plastik sandalye üzerinde özür diletilmesi gelirken, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in sezonun son maçına çıkmadan tesislerde uğurlanması tepkilerin odağı oldu.
Edin Dzeko'nun İtalya Serie A'da Dusan Tadic'in ise Hollanda'da kariyerine devam etmesi bekleniyor.