Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda eden Fenerbahçe, mücadele sonunda yaşanan gerginlik ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlara ilişkin açıklama yayımlayan Fenerbahçe, sarı kırmızılıların teknik adamını hedef aldı.

'TAHRİK ETTİ'

"Zorunlu Açıklama" başlığı ile yapılan paylaşımda "Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta “kurşun yemiş” refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir." ifadeleri kullanıldı.

'FUTBOLCULUK DÖNEMİNDEN AŞİNA'

Açıklamanın devamında Okan Buruk'un futbolculuk dönemine atıfta bulunan sarı lacivertliler, "Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır." değerlendirmesinde bulundu.