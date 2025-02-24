Süper Lig'in Avrupa'daki tek temsilcisi konumundaki Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta kazan kaynıyor.
İskoçya ekibinde teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayrıldı.
LİDERİN 13 PUAN GERİSİNDE
Rangers kulübünden yapılan açıklamada, "Kulüp, Philippe'e görev yaptığı süre boyunca gösterdiği sıkı çalışma ve özveriden dolayı içten teşekkürlerini iletmek istiyor. Kulüpten konuyla ilgili daha detaylı açıklama ilerleyen günlerde yapılacak." ifadelerine yer verildi.
Rangers yönetimi üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Clement'in 16 aylık serüvenine nokta koyma kararı aldı. İskoçya Ligi'nde St. Mirren'e 2-0 kaybeden Rangers, lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.
Fenerbahçe, Glasgow ekibi ile 6 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda ilk maçına çıkacak. Rövanş ise 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.