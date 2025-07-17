Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Luis Enrique, F.Bahçe’nin prensipte anlaştığı iki yıldız Milan Skriniar ve Marco Asensio’yu takımda görmek istemiyor.

Fransız kulübü, oynasa da oynamasa da bu iki futbolcuya yaklaşık 20 milyon Euro ödemek zorunda... Çünkü 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Skriniar, PSG’den yılda 12 milyon Euro para kazanıyor.

Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Asensio da ilk sezonunda 12, geçen sezon 7 milyon Euro kazandı. F.Bahçe yönetimi de bu tabloyu PSG yönetiminin önüne koyup, “Sizi 20 milyon Euro’luk büyük bir yükten kurtarıyoruz. Bonservis bedeli ödemeyiz” dedi.

PSG, iki futbolcuyu bedavaya verirse yakında imzalar atılacak.