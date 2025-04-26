Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı yapıldı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.
BORÇ 84.6 MİLYON
Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, sarı-lacivertli ekibin bankalara olan borcunu da açıkladı. Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin gelecek sezon öncesinde mali bağımsızlığını ilan edeceğini ifade ederken söz konusu vaat salonda büyük alkış aldı.
Erol Bilecik, sarı-lacivertlilerin borcuna ilişkin konuşurken "Fenerbahçe Kulübü'nün borcunu düşürdük. Mayıs ayı itibariyle bankalara 84,6 milyon Euro borcumuz bulunuyor. Büyük bir gururla açıklıyorum, yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığını ilan etmiş olacağız. Fenerbahçe'yi kontrollü olarak satın almaya kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.