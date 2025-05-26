Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı 4-1 kaybeden Fenerbahçe'de kariyerinin ilk Süper Lig maçına 11'de başlayan 22 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin, yaşadığı iki şanssız pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Maçın 44. dakikasında Hatayspor kaleyi cepheden gören noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Massanga Matondo'nun vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe ardından kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in sırtına çarparak ağlara gitti. Osman Ertuğrul Çetin, yediği gol sonrası şanssızlığına isyan etti.
Dakikalar 52'yi gösterdiğinde ise Osman Ertuğrul Çetin, bu kez yaptığı büyük hata sonrası topu ağlarında gördü. Hatayspor savunmasından gelen topu ceza sahası dışında göğsüyle kontrol eden kaleci Osman Ertuğrul Çetin meşin yuvarlağı uzaklaştırmaya çalışırken dengesini kaybetti. Araya giren Bilal Boutobba'nın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu.
Yediği bu golden sonra büyük üzüntü yaşayan Osman Ertuğrul Çetin'i önce Milan Skriniar, ardından da diğer takım arkadaşları teselli etti.