Trendyol Süper Lig’de 28. hafta geride kalırken, Galatasaray liderliğini pekiştirdi ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9’a çıkardı.

Milli araya girilirken, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umutlarını azaltan kritik bir istatistik dikkat çekiyor: 2000’li yıllarda 27. hafta itibarıyla 6 puan fark atan takımların büyük çoğunluğu sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

GALATASARAY FARKI AÇTI, FENERBAHÇE PUAN KAYBETTİ

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederken, Fenerbahçe ise Kadıköy’de Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçların ardından sarı-kırmızılılar ile ezeli rakipleri arasındaki puan farkı 9’a yükseldi. Fenerbahçe, Galatasaray’ın BAY geçeceği haftada kazanması halinde farkı 6 puana indirebilecek ancak istatistikler, bu farkın kapatılmasının oldukça zor olduğunu gösteriyor.

İSTATİSTİKLER GALATASARAY’I İŞARET EDİYOR

Süper Lig’de 2000 yılından bu yana 27. hafta itibarıyla 6 puan farkla lider olan takımların çoğu sezon sonunda şampiyon oldu. Jose Mourinho, Samsunspor beraberliği sonrası "Şampiyonluk şansımız devam ediyor" dese de bu istatistik, Fenerbahçe için büyük bir dezavantaj oluşturuyor.

TEK İSTİSNA: YİNE GALATASARAY!

Bu konuda tek istisna, 2018-2019 sezonunda yaşandı. RAMS Başakşehir, 27. haftada 6 puan farkla liderken, Galatasaray sezon sonunda şampiyonluğu kapmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ligin son virajında Başakşehir’i mağlup ederek hem puan farkını kapattı hem de ikili averaj üstünlüğünü ele geçirdi.

Bu sezon ise Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynayacağı bir lig maçı bulunmuyor, dolayısıyla puan farkını doğrudan eritme şansı yok. İkili averaj üstünlüğü de şu an Galatasaray’da.

19 TAKIMLI SEZONLARDA DA GALATASARAY ÖNDE

Süper Lig’in 19 takımla oynandığı son sezon olan 2022-2023’te de benzer bir tablo yaşandı. Galatasaray, 27. hafta itibarıyla Fenerbahçe’ye 6 puan fark atmış ve sezon sonunda bu avantajını koruyarak şampiyon olmuştu.

GERİDEN GELİP ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR AZINLIKTA

Son 20 yılda 27. hafta itibarıyla geride olup da şampiyonluk yaşayan takım sayısı oldukça sınırlı. Sadece birkaç sezon şu örnekler yaşandı:

2019-2020 sezonunda Başakşehir, Trabzonspor’un 2 puanlık üstünlüğünü aşarak şampiyon oldu.

2014-2015 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe’yi geride bırakarak ipi göğüsledi.

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe, Trabzonspor ile aynı puandayken averajla şampiyonluğa ulaştı.

FENERBAHÇE’NİN ŞANSI VAR MI?

Matematiksel olarak hala her şey mümkün olsa da, istatistikler Fenerbahçe’nin işini oldukça zorlaştırıyor. Sarı-lacivertlilerin, milli ara sonrası oynayacağı kritik maçları kazanarak Galatasaray’ı baskı altına alması gerekiyor. Ancak tarihi veriler, 6 puan farkla önde olan takımların genellikle şampiyon olduğunu gösteriyor.

Fenerbahçe’nin Mourinho önderliğinde bu istatistiği bozup bozamayacağı, ligin kalan haftalarında netlik kazanacak.