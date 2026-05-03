Haziranda yapılacak başkanlık seçiminin sonucuna göre kadroda önemli bir yeniden yapılanmaya gitmesi beklenen Fenerbahçe'de isimler yavaş yavaş şekilleniyor. Sarı-Lacivertlilerde gelecek transferler kadar, gidecek oyuncular da kadro iskeleti açısından önem taşıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre yakından takip edilen futbolculardan biri de Jayden Oosterwolde. Roma'nın gözlemci ekibi, Galatasaray derbisinde Hollandalı savunmacıyı tribünden canlı olarak takip edip performansına dair detaylı rapor hazırladı.

KARIN YÜZDE 30'U PARMA'YA GİDECEK

Roma'nın ilgilendiği 25 yaşındaki stoper için konuşulan rakamlar ise 20 milyon euro civarı... Öte yandan Fenerbahçe, Parma'dan 2022-23 sezonunda 6 milyon euroya transfer ettiği Oosterwolde'yi 7 milyon euronun üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği elde ettiği karın yüzde 30'unu eski kulübüne ödemek durumunda.

Bu sezon Fenerbahçe adına 45 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 18 milyon euro...