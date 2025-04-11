Kadınlar EuroLeague Final Four Yarı Final’inde Fenerbahçe Opet ile ZVVZ USK Praha karşı karşıya geldi. İspanya’nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Salonu’nda oynanan maça hücumda etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 17-11 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde daha etkili olan ZVVZ USK Praha, ilk periyodu 27-25 önde tamamladı. İkinci periyodun bitimine 5.32 kala skoru 38-29’a getirerek farkı 9 sayıya çıkaran Çekya ekibi, sarı-lacivertlilere mola aldırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı ZVVZ USK Praha’nın 46-37 üstünlüğüyle sona erdi.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI
Üçüncü periyoda da etkili başlayan ZVVZ USK Praha, periyodun bitimine 5.30 kala 55-41 ile 14 sayılık farkı yakaladı. Çekya ekibi, periyodu 18 sayı farkla 68-50 önde bitirdi. Dördüncü periyotta da farkı koruyan ZVVZ USK Praha, maçı 91-71 kazanarak adını finale yazdırdı.
ZVVZ USK Praha’nın finaldeki rakibi Valencia Basket – ÇBK Mersin maçının kazananı olacak. Final maçı Pazar günü saat 21.00’de oynanacak. Fenerbahçe Opet ise Valencia Basket – ÇBK Mersin karşılaşmasının kaybeden takımıyla pazar günü saat 18.00’de üçüncülük maçına çıkacak.