İtalya Serie A devi Juventus, milli yıldız Zeki Çelik'i kadrosuna kattı. Roma ile sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat görüşmelerine uzun süredir devam eden milli futbolcu, Siyah-Beyazlı kulübe imza attı.

TRANSFER ÇALIMI DETAYI

Torino ekibi Zeki Çelik ile 3+1 yıllık sözleşme imzalarken ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, milli futbolcunun Roma ile sözlü anlaşmaya varmasına karşın Juventus'un araya girerek transferi bitirdiğini yazdı.

Öte yandan Zeki Çelik, bir diğer milli yıldız Kenan Yıldız ile takım arkadaşı oldu.