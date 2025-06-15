Kadrosuna mutlaka bir yıldız takviyesi yapacak Fenerbahçe henüz bu konuda somut bir adım atamadı. Forvet, sol kanat, stoper ve kaleci arayan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho’dan sürpriz bir talep daha geldi. Portekizli çalıştırıcı, Fred’in yanına 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda oynayabilecek savaşçı bir orta saha oyuncusu istedi. Yönetim hemen harekete geçti, rota Suudi Arabistan’a çevrildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertliler Al Hilal forması giyen Sergej Milinkovic Savic’i gündemine aldı. Sırp yıldızın menajerliğini yapan F.Bahçeli eski futbolcu Mateja Kezman’dan yardım istendi. 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi 15 milyon Euro. Bu rakamda indirim talep eden Kanarya, şu anda 25 milyon Euro kazanan Savic’e 10 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme önerecek.