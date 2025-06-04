Fenerbahçe, ara transfer döneminde İtalyan devi Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Filip Kostic ile ilgili kararını verdi.
Sarı-lacivertli ekip, Sırp sol bek ile yollarını ayırma kararı aldı. Fenerbahçe, Filip Kostic'in 30 Haziran'da bitecek olan kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Kostic, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Juventus'un geniş kadrosunda yer alacağı için, sarı-lacivertli ekip ile sözleşme sonunu beklemeden yol ayrımına gitti.