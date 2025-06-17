Fenerbahçe'de Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde sular durulmuyor.
Sarı-lacivertli ekipte Başkan Ali Koç'un yönetim kurulunda yer alan Asbaşkan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Ali Koç'un yapılacak genel kurulda yönetim listesini değiştirmesi beklenirken, mevcut yönetimde yer alan üç isim konusunda da tasarruf alınması gündemde.
NEDENİ ŞAHSİ SEBEPLER
Fenerbahçe'de Asbaşkan Hamdi Akın'ın da şahsi sebepler nedeniyle yönetim kurulundan ayrılması gündemde. Sarı-lacivertli yönetim kurulunda Sait Ergun Özen de tıpkı Hamdi Akın gibi Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndaki görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.
Başkan Ali Koç'un yönetiminde yer alan isimlerden Başkan Vekili Erol Bilecik için de sarı-lacivertli muhalefetten yönetime bir baskı söz konusu. Fenerbahçe'de taraftarın eleştiri oklarının hedefinde yer alan Bilecik'in yönetimden ayrılması gündemde.
ÖNCELİK TRANSFER
Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulunda yaşanacak değişimlerden ziyade öncelik transferlere verilmiş durumda. Yönetim kurulundaki isimler konusunda inisiyatif Başkan Ali Koç'ta bulunurken, sarı-lacivertlilerin başkanı takımı sezona hazırlamak için yönetim içindeki meseleleri ikinci plana atmış durumda.
Transferleri kampa yetiştirerek, sezonun ilk haftalarını kayıpsız geçmeyi planlayan Ali Koç, Eylül ayındaki seçime eli güçlü girmek istiyor.