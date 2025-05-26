Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Hatayspor, karşılaşmayı 4-2 kazandı.
Maça iyi başlayan Fenerbahçe, 27. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. Mert Müldür, 38. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mert Müldür, bu sezon Fenerbahçe'de kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. Hatayspor, kazanılan serbest vuruşta Osman Ertuğrul Çetin'in kendi kalesine attığı golle 44. dakikada beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 berabere sona erdi.
İkinci yarıda 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında etkili ataklar gerçekleştiren Hatayspor, Osman Ertuğrul Çetin'in büyük hatası sonrası 52. dakikada Bilal Boutobba ile öne geçti. 63. dakikada Görkem Sağlam'ın penaltıdan kaydettiği golle fark ikiye çıktı. 66. dakikada Jonathan Okoronkwo'nun golü farkı üçe çıkardı. İrfan Can Kahveci, 90+4. dakikada attığı golle maçın sonucunu belirledi.
Bu galibiyetle Hatayspor puanını 26 yaparken, Fenerbahçe 81 puanda kaldı.