İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye geneline yayılan protesto gösterilerinin merkezi olan Saraçhane'ye Fenerbahçe taraftar grubu 'Sol Açık' da katıldı.

'Sol Açık' taraftar grubu, geçtiğimiz günlerde yayımladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti:

"19 Marttan beri ülkenin ve şehrin her yerinde biraysel katılım sağlayıp, irademize sahip çıkmak için alanlarda olduk. Şimdi ise 25 Mart Salı, haklarımız ve özgürlüğümüz için Saraçhane’ye

gitmek üzere saat 19:00’da İstanbul Vezneciler istasyonunda buluşup, katılacağız. Haydi giy formanı sende katıl bize …"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan ve tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki protesto gösterilerine yüzbinler katıldı. Daha sonra Türkiye geneline yayılan gösterilerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edildi.