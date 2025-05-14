Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan ve sarı lacivertli ekibin 1-0 kazandığı derbi maçına ardından yaşanan olaylar mücadelenin önüne geçmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, maçın ardından yaşanan olaylar ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. 5 sanık arasında Fenerbahçe'nin futbolcuları Jaden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş da bulunuyor.
Mahkeme, yaşanan olaylara ilişkin Jaden Quinn Oosterwolde hakkında 'sanık' olarak zorla getirme kararı, Mert Müldür hakkında 'tanık' olarak zorla getirme kararı verdi. Duruşma 28 Mayıs’a ertelendi.