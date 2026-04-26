Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda altın değerinde bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe yöneticilerinden Ertan Torunoğulları, mağlubiyetin ardından flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik aralık ayındaki "Sakın ha aramızdakileri anlatma! Burada kalsın, işimize dönelim. Eğer konuştuklarımızı anlatırsan ben de çıkar her şeyi anlatırım" şeklindeki sözlerine gönderme yaparak konuştu.

Torunoğulları, derbinin ardından "Arkadaşlar, 'Sakın ha!' sezonu herkese hayırlı olsun! En kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp kararlar alacağız ve bu kararları sizlere açıklayacağız" diye konuştu.