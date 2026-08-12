Yalova’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait F-16 tipi askeri eğitim uçağı kaza kırıma uğrayarak düştü.

İlk bilgilere göre, uçakta bulunan pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atlamayı başardı ve kazadan sağ kurtuldu.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, arama-kurtarma ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

1987 yılında Türkiye envanterine katıldı

F-16 savaş uçağının prototipi olan YF-16, ilk uçuşunu 20 Ocak 1974'te gerçekleştirdi. Seri üretimine 1970'lerin ortalarında başlanan F-16, 17 Ağustos 1978'de ABD Hava Kuvvetleri'nde resmen hizmete girdi.

Türkiye'nin F-16 ile tanışması ise 1980'li yıllara uzanıyor. ABD'de üretilen ilk F-16'lar, Öncel I Projesi kapsamında 1987 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine katıldı.

F-16'ların Türkiye'deki üretim ve montaj süreci de 1987 yılında TUSAŞ bünyesinde başladı. Türkiye'de üretilen ilk F-16, 11 Mart 1988'de Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. TUSAŞ, 1987-1995 yılları arasında ilk 152 F-16'nın üretimini gerçekleştirdi.

F-16'lar, 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 39 yıldır Türk Hava Kuvvetleri envanterinde aktif olarak görev yapıyor. Türkiye'nin filosunda ağırlıklı olarak Blok 30, Blok 40 ve Blok 50 konfigürasyonlarındaki F-16'lar bulunuyor.

Mevcut kaynaklara göre Türkiye'nin aktif F-16 filosunun yaklaşık 230-236 uçaktan oluştuğu belirtiliyor. Bu sayı, Türkiye'yi ABD ve İsrail'in ardından dünyanın en büyük F-16 filolarından birine sahip ülkelerden biri konumuna getiriyor.

F-16 ailesinin daha gelişmiş versiyonlarından Blok 70'in üretimi ve teslimatları ise günümüzde de devam ediyor.