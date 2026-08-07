ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), gövde yapısında meydana gelebilecek çatlak riskleri sebebiyle yüzlerce Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının detaylı incelemeden geçirilmesini zorunlu kıldı. Açıklanan uçuşa elverişlilik direktifi, ABD tescilli yaklaşık 471 adet Boeing 737 Max 8, Max 9 ve Max 8-200 model uçağı doğrudan kapsıyor.

Kurum, fark edilmeyen yapısal hasarların uçağın genel emniyetini bozabileceği uyarısında bulundu. Sivil havacılık otoritesi tarafından yapılan teknik açıklamada, tehlikeli çatlakların uçağın sağ tarafında, ön mutfağın hemen yanında yer alan ön servis kapısı etrafındaki yapısal takviye alanında görüldüğü bildirildi.

Düzenlemeye göre havayolu şirketleri, her uçağın uçuş saatine ve kullanım süresine bağlı olarak belirlenen takvim çerçevesinde ilgili bölgeyi detaylıca tarayacak. FAA denetimi sırasında çatlak tespit edilen uçaklar, tamir işlemleri tamamlanmadan kesinlikle hizmete alınmayacak.

FAA, planlanan inceleme aralıklarının yapısal bir tehlike doğmadan çatlakların tespit edilmesini sağlayacağını, bu nedenle uçakların yere indirilmesi kararına gerek duyulmadığını ilan etti. Direktifin 10 Eylül tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanırken, Boeing cephesi de mühendislik analizlerinin sürdüğünü ve ileride bu tür sorunları önlemek adına tasarım değişiklikleri üzerinde çalışıldığını belirtti.

Havacılık devi Boeing, geçmiş dönemde de benzer yapısal çatlak sorunlarıyla gündeme gelmişti. 2019 yılında gövdeyi kanatlara bağlayan parçalarda tespit edilen çatlaklar nedeniyle 737 NG serisi incelemeye alınmıştı. Firma yetkilileri, bu tip durumların 737 MAX filosunda henüz gözlemlenmediğini ancak üretim süreçlerinin benzerliği nedeniyle tedbir amaçlı denetimleri desteklediklerini ifade etti.

Ayrıca şirket, Ocak 2024 tarihinde Alaska Airlines uçağında yaşanan kapı tapası patlaması skandalından bu yana yoğun denetim baskısı altında bulunuyor. FAA, geçen ay da hatalı koltuk montajları gerekçesiyle 453 adet Boeing 737 Max için ayrı bir güvenlik direktifi taslağı sunmuştu.