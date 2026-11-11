Türkiye'yi yasa boğan İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir-Çelik fabrikası patlamasından sadece 4 gün önce aynı fabrikada 20 yaşındaki işçi Eyüp Eğinli iş makinesinin lastiğinin patlaması sonucu feci şekilde can verdi.

Ancak HABAŞ’ın iş cinayetleri 4 gün arayla ölen 19 işçiden ibaret değil çok daha fazlasıydı.

ÜRETİM SÜRÜYOR

1987 yılından bu yana fabrikada toplam 25 kişi iş cinayetine kurban gitti. Sendikalar, meslek örgütleri defalarca iş cinayetlerini HABAŞ önünde protesto etti. İş güvenliği önlemlerinin talep edildiği eylemlerde yapılan uyarılar ve çağrılar kulak arkası edildi. Önceki gün meydana gelen patlama 18 işçinin canına mal oldu. Oysa uyarılara kulak asılsa bu facia yaşanmayacak işçiler hayatta olacaktı.

18 işçinin hayatına mal olan patlamanın ardından üretimin sürdürülmesi de eleştiri konusu. İkinci olası bir facia ihtimaline karşın gerekli güvenlik önlemleri alınmadan üretimin devam ettirilmesi tepkilere neden oldu. Bu arada SÖZCÜ’ye konuşan bir işçi, patlamanın meydana geldiği yerde çalışmaların durduğunu ancak, diğer bölümlerde devam ettiğini söyledi.

İŞÇİ ÇAĞIRMIŞLAR!

Konuyla ilgili açıklama yapan Ege İşçi Birliği üyeleri, şunları söyledi:

“Çok sayıda arkadaşımız yaşamını yitirmişken, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri açık bir biçimde yokken, üretime işçi çağırmak yeni katliamların önünü açmaktır! Gerekli önemler alınana ve bağımısız bir heyet tarafından denetlene kadar üretim durdurulmalıdır!”

Kurucu patron da iş cinayeti kurbanı

25 işçinin canını alan HABAŞ ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Şirketin kurucu patronu olan Hamdi Başaran da tıpkı fabrikalarında can veren işçiler gibi, 39 yıl önce (1987 yılında) kendi işletmesinde yaşanan bir iş kazası/iş cinayeti sonucu hayatını kaybetmiş. Başaran’ın oğlu şimdiki patron Mehmet Rüştü Başaran ise Kocaeli’nin Körfez’de 2017 yılında yaşanan ve 1 işçinin öldüğü tanker yangınıyla ilgili 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası ve 1 yıl 9 ay meslekten men cezasına çarptırılmış. Öte yandan önceki günkü patlamanın ardından Başaran’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi için gözaltına alındı. Geçmiş ölümlerin de araştırılacağı belirtildi.