"Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi şarkılarıyla tanınan Türk pop müziği sanatçısı Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Alpay'ın vefat haberini Nasuh Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Alpay kimdir?

Alpay, gerçek adıyla Ahmet Alpay Nazikioğlu, 18 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya geldi. Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden olan Alpay, özellikle "Fabrika Kızı", "Eylül'de Gel" ve "Kara Tren" gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Alpay, müzik kariyerine 1960'lı yıllarda başladı. Romantik folk ve rock tarzında eserler seslendiren sanatçı, Fransızca ve İtalyanca şarkıları Türkçeye uyarlayarak da müzikseverlerle buluşturdu.

1964 yılında kendi müzik grubunu kuran Alpay, ilerleyen yıllarda Üç Hürel ile de müzik çalışmalarında bulundu. Kariyeri boyunca çok sayıda albüme imza atan sanatçı, Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de yorumladı.

Türk pop müziğinde kendine özgü bir yer edinen Alpay, yıllar boyunca seslendirdiği eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Alpay neden öldü?

Ölümüne ilişkin detaylı bir sağlık raporu veya resmi açıklama paylaşılmamış olup, sanatçı ileri yaşındaydı ve son dönemde çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu