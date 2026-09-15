Sanayi bölgesi için ayrılan geniş arazide yürütülen kazılarda yaklaşık 7,4 hektara yayılan Roma askeri kampı tespit edildi. Kampın, Roma İmparatoru Marcus Aurelius dönemindeki Markoman Savaşları sırasında kullanıldığı değerlendiriliyor.

KUYULARDA VE HENDEKLERDE İSKELETLER BULUNDU

Kazı alanında yalnızca mezarlara rastlanmadı. Savunma hendekleri, kuyular, çukurlar ve sığ mezarlardan bütün halde iskeletlerin yanı sıra dağınık insan kemikleri de çıkarıldı.

İlk değerlendirmeler, kalıntıların önemli bir bölümünün Roma askerlerine ait olabileceğini gösteriyor. Ancak bu kişilerin savaş sırasında mı, hastalık nedeniyle mi yoksa başka bir nedenle mi hayatını kaybettiği henüz kesin olarak bilinmiyor.

İnsan kalıntılarının çevresinde bulunan eşyalar da kampın askeri niteliğini ortaya koydu. Arkeologlar mızraklar, ok uçları, miğfer parçaları, zırh kalıntıları, askerlerin kullandığı kemerlere ait parçalar ve Roma sikkeleri buldu.

Dikkat çeken buluntulardan biri de Roma askerlerinin giydiği "caligae" adı verilen sandaletlerden kalan demir çiviler oldu. Bazı toprak bloklarının röntgenle incelenmesi sayesinde yaklaşık 1800 yıllık ayakkabıların izleri bozulmadan görüntülendi.

KAMPIN BEŞ AYRI GİRİŞİ ORTAYA ÇIKARILDI

Yaklaşık 7,4 hektarlık kampın çevresinde savunma hendekleri ve beş ayrı giriş tespit edildi. Bunlardan birinin, düşman askerlerinin kampa doğrudan girmesini zorlaştırmak amacıyla özel biçimde tasarlandığı belirlendi. Bu tür bir giriş sisteminin Slovakya'da ilk kez kesin olarak ortaya çıkarıldığı belirtiliyor.

Buluntular, Roma ordusunun imparatorluğun sınırlarının ötesindeki hareketlerini anlamak açısından da önem taşıyor. Kampın, Roma ile Germen toplulukları arasında MS 2. yüzyılda gerçekleşen Markoman Savaşları sırasında kullanılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Arkeologlar şimdi bulunan insan kalıntıları üzerinde DNA, izotop ve radyokarbon analizleri yapmaya hazırlanıyor. İncelemelerle burada bulunan kişilerin nereden geldiklerinin, nasıl öldüklerinin ve askeri kampın neden terk edildiğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

SANAYİ BÖLGESİ YİNE DE KURULACAK

Arkeolojik buluntular, bölgede planlanan sanayi yatırımının tamamen durdurulması anlamına gelmiyor. Kazılar, inşaat öncesinde arazideki tarihi kalıntıların belgelenmesi ve kurtarılması amacıyla yürütülüyor. Arkeologların incelemelerini tamamladığı bölümlerin aşamalı olarak yatırım için teslim edilmesi planlanıyor. Böylece bir yandan yaklaşık 1800 yıllık Roma kalıntıları kayıt altına alınırken diğer yandan sanayi bölgesinin kurulmasına yönelik hazırlıklar devam ediyor.