Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında kadın işçiye yönelik cinsel taciz ve nitelikli cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanan fabrika patronu Ahmet Aslansoy'un davasına Gaziantep 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına süre vererek duruşmayı 3 Kasım'a bıraktı.

Duruşma öncesinde Gaziantep Kadın Platformu, Gaziantep Barosu Kadın Hakları Merkezi, İnsan Hakları Derneği, Gaziantep Tabip Odası, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile sağlık ve eğitim emekçileri adliye önünde bir araya geldi.

SES KAYITLARI ÜZERİNDEN TARTIŞMA

Sanık avukatları, dosyayla ilgili sosyal medya paylaşımlarının, haberlerin ve basın açıklamalarının mahkemeyi etkilemeye ve Aslansoy'u hedef göstermeye yönelik olduğunu savundu. Dosyadaki ses kayıtlarının da hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Müşteki avukatları ise sanık tarafının savunmalarında davanın esasından uzaklaştığını belirterek kadın işçinin şikayet süreci ve olay sonrasındaki davranışları üzerinden hedef gösterilmesine tepki gösterdi. İşyerlerinde tacize uğrayan kadınların korku, baskı ve işini kaybetme endişesi nedeniyle şikayet mekanizmalarına başvurmakta zorlandığını ifade etti.

Dosyadaki ses kayıtlarında yer alan iddiaların değerlendirilmesini isteyen müşteki avukatları, sanığın herhangi bir erteleme ve indirim uygulanmaksızın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

KARACA'DAN KADIN İŞÇİLERE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Duruşmanın ardından açıklama yapan EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, davanın yalnızca bir kadın işçinin değil, tüm kadın işçilerin adalet mücadelesi olduğunu söyledi. Kadın örgütlerinin, işçilerin ve emek-demokrasi güçlerinin davayı takip ettiğini belirtti.

Ekonomik gücünü ve siyasi nüfuzunu kullanarak kadınları susturabileceğini düşünen patronlara karşı mücadelenin önemine dikkat çeken Karaca, dosyadaki delillere rağmen beraat kararı verilmesi durumunda bunun davayı takip eden kadınlara olumsuz bir mesaj vereceğini ifade etti. Kadın işçilere dayanışma çağrısı yapan Karaca, 3 Kasım'daki duruşmada da adliyede olacaklarını söyledi.

MÜŞTEKİ AVUKATI: SONUÇ BİRÇOK DOSYAYA ÖRNEK OLACAK

Duruşma öncesindeki basın açıklamasında konuşan müşteki avukatı Esmer Özer, davanın dördüncü duruşmasının karar duruşması olmasını beklediklerini belirtti.

Özak Tekstil, Digel Tekstil ve Şık Makas direnişlerini hatırlatan Özer, fabrikalarda her üç kadın işçiden birinin tacize uğradığını söyledi. Özer, bu davadan çıkacak sonucun birçok dosyaya örnek olacağını kaydetti.