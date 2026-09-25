İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Thornton-Cleveleys kasabasında yaşayan halk, aldıkları korkunç haberle büyük bir şok yaşadı. Bir kimya fabrikasının yakınındaki yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşların kanında, insan vücudundan yıllarca atılamayan ve bu nedenle "kalıcı kimyasal" olarak bilinen PFOA (Perflorooktanoik Asit) maddesi tehlikeli boyutlarda tespit edildi.

Çevre Ajansı’nın, bölgedeki Hillhouse Sanayi Bölgesi’nde bulunan dev kimya tesisinden kaynaklanan kirliliği mercek altına almasının ardından Manchester Metropolitan Üniversitesi bilim insanları sahaya indi. Fabrika çevresindeki 49 hanede yapılan kan testlerinin sonuçları skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

İncelenen numunelerin yüzde 70’ten fazlasında PFOA seviyelerinin uluslararası sağlık örgütlerinin belirlediği güvenli sınırların çok üzerinde olduğu açıklandı.

İngiltere’de bu konuda henüz resmi bir sınır tespiti bulunmadığı için testler, bu kimyasala karşı sert tedbirler uygulayan Almanya ve ABD’deki güvenlik standartları baz alınarak değerlendirildi.

BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Sentetik bir zehir türü olan PFOA’nın vücutta birikmesi; böbrek ve testis kanserleri, karaciğer hasarı, tiroid rahatsızlıkları, yüksek kolesterol ve gebelik sürecinde bebeklerde ciddi gelişim bozukluklarına yol açabiliyor. Zehirli gaz ve atıkların gölgesinde kalan bölgede, sıradan müstakil evlerde ve bahçeli müstakil yapılarda yıllardır yaşayan onlarca yaşlı kasaba sakini ve aileleri büyük endişe taşıyor. Bahçesinde sekiz yıldır kendi imkanlarıyla sebze yetiştiren Andy Randall gibi çok sayıda bölge sakini, kendi elleriyle besledikleri gıdalarla zehirlenmiş olabileceklerinin korkusunu yaşıyor.

FABRİKA SAHİBİNE DAVA İÇİN HAREKTE GEÇTİLER

Kimya tesisinin çevreye yaydığı bu ağır kirliliğin ana kaynağı olarak gösterilmesinin ardından, mağdur durumdaki 100’den fazla mahalle sakini bir araya geldi. Yıllardır devam eden bu çevre felaketi nedeniyle halk, fabrikanın mevcut sahibi olan Japon sanayi devi "AGC Chemicals" şirketine karşı toplu dava açmaya ve yasal süreç başlatmaya hazırlanıyor.