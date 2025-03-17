Kocaeli'de faaliyet yürüten Bayer Türk Kimya firması, Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi ile toplu iş sözleşmesi için anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmayla birlikte fabrikadaki işçilerin ortalama net ücreti 102 bin TL'ye yükselirken, sosyal haklarla birlikte aylık toplam kazançları 176 bin liraya ulaşmış oldu.

İŞÇİ MAAŞI 5 ASGARİ ÜCRETE YAKLAŞTI



Sendika ve işveren arasında yapılan sözleşme 2 yıl süreyle geçerli olacak ve işçilerin ortalama kazançları, yaklaşık 5 asgari ücret seviyesine denk gelecek.

Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre; imza törenine Bayer Türk Kimya yönetim ekibinden birçok isim katılırken, varılan anlaşma hem işçiler hem de işveren tarafından sevinçle karşılandı. Toplu iş sözleşmesi, sendikanın genel merkezinde Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi yöneticileri ve Bayer Türk Kimya yönetim ekibi tarafından imzalandı. Törene Genel Başkan Süleyman Akyüz, Genel Sekreter Ahmet Baranlı, ve diğer sendika yetkilileri ile Bayer Türk Kimya'nın İK Direktörü Osman Demirel ve Fabrika Müdürü Ali Gürgen gibi şirket yetkilileri katıldı.

SOSYAL HAKLARLA BİRLİKTE AYLIK KAZANÇ 176 BİN LİRAYI BULACAK



Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, “Petrol İş Gebze’nin kurucu işyerlerinden birisi. Nitelik açısından değer verdiğimiz işyerlerinden birisi. Yeni dönemde de sözleşmemizi üyelerimizin memnuniyetiyle imzaladık. Ortaya ise şöyle bir tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira. Sözleşmemiz 2 yıl olarak imzalandı” ifadelerini kullandı.



Bayer Türk Kimya yetkilileri de sözleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İnsan Kaynakları Direktörü Osman Demirel, iş barışının korunması ve çalışanların memnuniyetinin sağlanmasının şirket politikalarının temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.