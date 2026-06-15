Türkiye'nin önde gelen atıştırmalık üreticilerinden Frito Lay'de yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Tek Gıda-İş Sendikası ile şirket yönetimi arasında imzalanan sözleşme, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinin yanı sıra Mersin'in Tarsus ve Manisa'daki üretim tesislerinde çalışan 900'den fazla işçiyi kapsıyor.

İŞÇİLERİN AYLIK ÜCRETİ 110 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Sözleşme kapsamında işçilerin ücretlerine ilk altı aylık dönem için yüzde 26 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Yapılan artışla birlikte fabrikalarda çalışan işçilerin ortalama aylık ücretinin 110 bin TL seviyesine yükseldiği bildirildi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin başlangıcında Tek Gıda-İş Sendikası, mevcut durumda yaklaşık 90 bin TL maaş alan işçiler için 45 bin TL seyyanen zam talebinde bulunmuştu.

SOSYAL YARDIM PAKETİ 170 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Anlaşma yalnızca ücret artışlarıyla sınırlı kalmadı. Tarafların uzlaşmasıyla işçilere sağlanan yıllık sosyal yardım paketi de 170 bin TL'ye çıkarıldı.

Sözleşmenin ilerleyen dönemlerinde uygulanacak zam formülü de netleşti. Buna göre ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerde ücret artışları, açıklanacak TÜFE oranına ilave 4 puan eklenerek belirlenecek. Düzenlemenin, çalışanların enflasyon karşısındaki alım gücünü korumayı amaçladığı belirtildi.