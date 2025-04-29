Türkiye'nin önde gelen lastik üreticilerinden Özka, Kocaeli'ndeki fabrikasında Lastik-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.



Enkocaeli'nin haberine göre; Özka Lastik ve Kauçuk Sanayi Şirketinde, Lastik İş Sendikası’na kayıtlı 800 işçinin 29 Nisan itibarıyla greve çıkması planlanıyordu. Buna karşın sendika, grev hazırlıklarına saatler kala işveren tarafı ile anlaşma sağladı.



EN DÜŞÜK MAAŞ 67 BİN TL OLDU



Toplu iş sözleşmesinin ardından konuya ilişkin Lastik-İş Sendikası tarafından açıklama yayınlanırken, imzalanan sözleşme ile birlikte fabrikada en düşük sendikalı işçi maaşının 67 bin TL'ye ulaştığı, ortalama ücretin ise aylık 70 bin liraya yükseldiği belirtildi.



Öte yandan sendikanın açıklamasında, sosyal yardımlara da yüzde 72 ila 127 oranında artışa gidildiği ve bu sosyal yardım artışları sonucunda sendika üyelerinin gelirlerinde aylık %10’a yakın bir artış gerçekleştiği aktarıldı.

Artışlarla birlikte fabrikada bir sendikalı çalışanın ortalama geliri aylık 87 bin liraya ulaşmakta.



ÇALIŞANLARDAN SENDİKAYA TEPKİ



Öte yandan işçiler, grev kararı öncesi toplu iş sözleşmesinin gece yarısı imzalandığını belirterek, sendikaya tepki gösterdi. Kimi çalışanlar anlaşılan rakama tepki gösterirken, şube başkanı Akın Giray’a itiraz edenler oldu.



Sözleşmenin işçilerden habersiz şekilde imzalandığı iddialarına yanıt veren sendika, şu ifadeleri kullandı:



"Toplu iş sözleşmesi sendikamızın seçilmiş yetkili organları tarafından üyelerimizle günlerce süren karşılıklı görüş alışverişiyle değerlendirildikten sonra imzalanmıştır. Ayrıca toplu iş sözleşmesi sendikamızın işyeri sendika temsilcileri, Kocaeli Şube Yöneticileri ve Merkez Yöneticilerinin de içinde yer aldığı geniş bir müzakere ekibi tarafından kabul edilerek imzalanmıştır. Öte yandan ücret zammı konusunda bütün gece boyunca saatlerce süren müzakereler sonucunda toplantı sırasında ulaşılabilen üyelerimizle doğrudan bağlantı kurulmuş ve gerektiğinde yüz yüze bir araya gelinerek görüş ve önerileri alınmıştır. Dolayısıyla hiçbir şekilde işçilere haber verilmeden toplu iş sözleşmesi imzalanmış değildir. Kaldı ki Lastik-İş Sendikasının hiçbir biriminde ve hiçbir zaman üyelerimizin katkı ve bilgisi olmadan toplu iş sözleşmesi imzalanması mümkün değildir.





MÜZAKERELER AÇIK ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLDÜ

Çünkü sendikamızın toplu sözleşme toplantıları İşyeri sendika temsilcilerinden genel merkez yönetimine kadar tüm birimlerin katıldığı açık ve şeffaf bir şekilde sürdürülen müzakerelerle gerçekleştirilmektedir. Özka’da da toplu iş sözleşmesi sürecinde bu politika en geniş şekilde uygulanmış ve tüm üyelerimizin bilgilendirilmesi gerçekleştirildikten sonra elde edilen görüş ve öneriler çerçevesinde sonuçlandırılmıştır. Özka işyerinde gerçek dışı bilgilere dayalı olarak sendikamızı hedef alan asılsız bilgileri yayanları kınıyor; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapıyoruz. Kamuoyuna saygıyla sunulur."













