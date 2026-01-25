Türk Metal, Özçelik İş ve Birleşik Metal-İş Sendikaları ile Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında haftalardır devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) pazarlığında anlaşma sağlandı.



Tarafların imzaladığı sözleşmeyle birlikte işçilerin saatlik ücretlerinde ilk altı ay için yüzde 28,10 oranında artışa gidilirken, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ikramiye ve yakacak tutarı da eklendiğinde en düşük net ücret 71 bin lira oldu.

EN DÜŞÜK MAAŞ 79 BİN 500 LİRAYA YÜKSELECEK



İşçiler geriye dönük zamlı ücret farklarını almalarının yanı sıra, 1 Mart 2026'da başlayacak ikinci altı aylık dönemde en az 79 bin 500 TL zamlı maaş hakkı elde edecek.



SOSYAL YARDIMLAR DA ARTTI



Net ücretlere yapılan zammın yanı sıra, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında işçilerin sosyal haklarında da önemli kazanımlar elde edildi. Kurban Bayramı ödemelerine yüzde 75 zam yapılırken, diğer sosyal yardım kalemlerinde ise yüzde 50 artışa gidildi.



Sosyal yardımların da dahil edilmesiyle birlikte yıllık artış oranı yüzde 44,76'yı buldu.

ÇALIŞANLAR SEVİNÇLE KARŞILADI



Sendikanın açıklamasıyla birlikte zam oranını öğrenen işçilerin büyük bölümü, yapılan anlaşmayı mutlulukla karşıladı. Anlaşmanın detaylarını paylaşan sendika yetkilileri, şu ifadelere yer verdi:

TİS’e göre işçilere yapılacak zam oranları:



- 1 Mart’tan sonra (sözleşmenin ikinci 6 aylık dönemi için) yüzde 13 zam yapılacak. Ancak altı aylık enflasyon yüzde 13’ü geçerse çıkan enflasyon oranı uygulanacak.

- Sözleşmenin üçüncü altı ayında enflasyon artı 1,5 puan olarak zam yapılacak.

- Son dönem olan dördüncü altı aylık dönemdeyse enflasyon oranında zam yapılacak.

- 1 Eylül 2025 tarihinde, sosyal ödeneklerle birlikte artış oranı yüzde 31,15 olmuştu.





