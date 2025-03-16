Kocaeli'de Birleşik Metal İş Sendikası 2 Nolu Şubenin örgütlendiği Kaynak Tekniği (Lincoln Elektrik) fabrikasında grev, 43. gününde sendika ve işverenin anlaşmaya varmasıyla sona erdi.



Yapılan toplu sözleşme kapsamında, toplam 300 işçinin çalıştığı fabrikada ortalama çalışan maaşı 55 bin liraya yükseltildi. Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre; 31 Ocak'ta başlayan grevin 43. gününde Birleşik Metal İş Sendikası 2 Nolu Şube ile işveren arasında imzalanan sözleşme, maaş artışının yanında birçok yan hakkı da içeriyor.

ÇALIŞANLAR 31 BİN TL İMZA PARASI ALACAK



İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlar, net ücret artışının yanı sıra bayram, yakacak, izin, evlenme, doğum, ölüm gibi sosyal haklarda da önemli kazanımlar elde etti. İlk toplu sözleşme imzalanması nedeniyle ayrıca çalışanlara, bir defaya mahsus olmak üzere 31 bin liralık imza parası ödenmesine karar verildi.



Varılan anlaşma işçiler tarafından büyük memnuniyetle karşılanırken, atılan imzaların ardından işçiler alkışlarla çalışmaya döndü.





