Olay, fabrika bahçesindeki yoğuşmalı kazanda kaynak çalışması yapıldığı sırada meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamada yaralanan 1 işçi ise kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Kırklareli Valisi Uğur Turan, olayın ardından fabrikaya gelerek yetkililerden patlamaya ilişkin bilgi aldı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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