Manisa'da çalıştığı fabrikada döküm makinesine sıkışan işçi korkunç şekilde hayatını kaybetti. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen olayda, işçi Murat Özdem, henüz belirlenemeyen nedenle döküm makinesine sıkıştı. Acı içinde kalan Özdem'in feryadına koşan arkadaşları makineyi durdurup, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdem'in hayatını kaybettiği belirledi. Murat Özdem'in cansız bedeni, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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