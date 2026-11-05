Birleşik Metal-İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı.

200 işçiyi kapsayan ve iki yıl geçerli olacak sözleşmeyle birlikte çalışanların ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 20 ile yüzde 40 arasında zam yapıldı. Sosyal haklar ve ikramiyelerle birlikte işçilerin aylık net kazancı 100 bin TL'ye ulaştı.

SOSYAL HAKLAR VE EK ÖDEMELER ARTIRILDI

Yeni sözleşme kapsamında sonraki dönemler için toplam 6 puan refah payı verilmesi kararlaştırılırken, sosyal haklarda ortalama yüzde 100 artış sağlandı.

Anlaşmaya ayrıca 6 yevmiye tutarında vergi desteği ve 1 Mayıs için 1 yevmiye ek ödeme maddeleri eklendi.

ÖNCEKİ DÖNEMDE İŞÇİLER 4 GÜNLÜK GREVE GİTMİŞTİ

Fabrikada bir önceki dönemde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle işçiler 4 günlük greve gitmişti. Bu dönemde ise müzakereler herhangi bir iş bırakma eylemi yaşanmadan, tarafların masa başında anlaşmasıyla sona erdi.