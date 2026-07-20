Avusturya merkezli plastik ambalaj üreticisi ALPLA'nın Türkiye tesislerinde çalışan işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Petrol-İş Sendikası ile işveren tarafı arasında yürütülen müzakerelerin ardından imzalanan sözleşmeyle birlikte çalışanların maaş ve sosyal haklarında önemli artış sağlandı.

153 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Görüşmeler neticesinde işçilerin maaşlarına yüzde 27 oranında zam yapıldı. Yapılan maaş artışına sosyal hakların da dahil edilmesiyle birlikte fabrikadaki en düşük giydirilmiş işçi ücreti 153 bin TL seviyesine yükseldi. Yan haklar ve ek ödemeler hariç tutulduğunda ise tesislerdeki ortalama net işçi maaşı 94 bin TL olarak kayıtlara geçti.

ANLAŞMA HANGİ FABRİKALARI VE ŞUBELERİ KAPSIYOR?

İmzalanan anlaşma, ALPLA'nın Türkiye'deki ana üretim ve yönetim merkezi olan Kocaeli başta olmak üzere Gebze, Adana ve Ankara'daki üretim tesislerini kapsıyor. Petrol-İş Sendikası'nın Gebze, Adana ve Ankara şubeleri tarafından yürütülen sürecin anlaşmayla noktalanması, fabrikalarda çalışan işçiler tarafından davul zurna ve halaylarla kutlandı.