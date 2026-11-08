Olay, 6 Kasım’da Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Alçı fabrikasının çatısında temizlik yapan işçiler Ali Bolat ile Ahmet D., henüz bilinmeyen bir nedenle dengelerini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki işçi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ Hastanede tedavi altına alınan Ali Bolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bolat’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Durumunun ağırlaşması üzerine Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Ahmet D. de bugün yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, bazı fabrika yetkililerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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