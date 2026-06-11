Yüksek katlı yapıların inşasında üç boyutlu hazır modül dönemi başladı. Avenue South Residences projesi kapsamında hayata geçirilen mimari çalışmada, geleneksel betonarme döküm yöntemleri yerine fabrikada üretilen dairelerin şantiyede üst üste dizilmesiyle 56 katlı iki konut kulesi inşa edildi.

DAİRELER TESİSATI HAZIR HALDE YERLEŞTİRİLİYOR

Projede kullanılan PPVC (Ön Üretimli ve Ön Tamamlamalı Hacimsel İnşaat) sistemi sayesinde dairelerin çok büyük bir bölümü endüstriyel tesislerde üretiliyor. Duvarları, pencereleri, elektrik tesisatı, banyo ve mutfak ekipmanları fabrika ortamında hazır hale getirilen bu dev modüller, tırlarla şantiyeye taşınarak dev vinçler yardımıyla yerlerine yerleştiriliyor.

Dairelerin yaklaşık yüzde 80'inin fabrikada tamamlanması, inşaat kalitesinin kontrol edilmesini kolaylaştırırken sahada yapılması gereken operasyonel faaliyetleri de minimuma indiriyor.

İNŞAAT VERİMLİLİĞİ YÜZDE 40 ARTTI

Yapı ve İnşaat Kurumu (BCA) tarafından paylaşılan verilere göre, bu ön üretimli hacimsel sistem inşaat süreçlerindeki verimliliğini yüzde 40'a kadar yükseltiyor.

Uzmanlar, modüler inşaat yönteminin geleneksel şantiye süreçlerine kıyasla çok daha az iş gücüne ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Sistem aynı zamanda şehir içindeki şantiye alanlarında meydana gelen gürültü kirliliğini, çevreye yayılan tozu ve inşaat atıklarını da büyük oranda azaltıyor.