Olay, Kaynarca ilçesine bağlı Büyükkaynarca Mahallesi’nde faaliyet gösteren tavuk kesim fabrikasında meydana geldi. Bakım ve onarım ekibinin çalıştığı sırada bazı işçiler rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk değerlendirmede, işçilerin soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazının bulunduğu depoya ait borudaki sızıntıdan etkilenmiş olabileceği belirlendi. 15 İŞÇİ HASTANEYE BAŞVURDU Gazdan etkilenen 15 işçi, tedavi edilmek üzere Kaynarca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin tesiste incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

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