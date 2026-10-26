Olay, 20 Ekim’de saat 18.30 sıralarında Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dökümhane bölümünde yaşanan patlamada Recep Gezici ile bir işçi daha yaralandı. İhbar üzerine yaralılar hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Gezici, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken diğer işçi Akyazı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan 3 çocuk babası Recep Gezici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gezici, patlamadan 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

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