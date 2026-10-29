Oregon eyaletinin Portland kentindeki Johnson Deresi'nde yaşanan olayın nedeni, haftalar süren araştırmanın ardından netleşti. Yetkililer, sanayi tesisinden kaynaklanan kimyasal sızıntının toplu balık ölümlerine yol açtığını belirleyerek işletme hakkında işlem başlattı.

YAKLAŞIK 1.500 LİTRE KİMYASAL DEREYE KARIŞTI

Eylül ayında meydana gelen olayda sanayi tesisinin hava kirliliğini kontrol etmek için kullandığı sistemden çıkan atıkların yağmur suyu kanalları aracılığıyla dereye ulaşmış olabileceği belirlendi.

İncelemelerde yaklaşık 1.491 litre kimyasal maddenin suya karıştığı tespit edildi. Sızıntının büyük bölümünü son derece aşındırıcı bir madde olan sodyum hidroksit oluştururken daha düşük miktarlarda başka kimyasalların da dereye ulaştığı bildirildi.

Kirlilik nedeniyle derenin yaklaşık 3,2 kilometrelik bölümünde balık, kerevit ve diğer su canlılarının öldüğü tespit edildi. Yetkililer sudan, tortulardan ve ölü canlılardan örnekler alarak olayın nedenini araştırdı.

TESİS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Oregon Çevre Kalitesi Departmanı, 23 Ekim'de yaptığı değerlendirme sonucunda işletmeye çevre mevzuatının en ağır kategorisinde yer alan iki ihlal nedeniyle resmi bildirim gönderdi.

Yetkililer, tesise para cezası uygulanabileceğini ve kirliliğin giderilmesine yönelik ek önlemler istenebileceğini açıkladı. Ancak henüz kesinleşmiş bir ceza kararı bulunmuyor.

Öte yandan sağlık yetkilileri, sızıntının sona ermesinin ardından kimyasalların akan suyla seyrelerek etkisini kaybettiğini ve halk için devam eden bir risk tespit edilmediğini bildirdi.