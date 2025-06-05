İhracat pazarlarında devam eden daralma, yüksek üretim maliyetleri ve düşük iç talep ile kapasite kullanım oranlarında büyük düşüş yaşayan sektörler, 4.5 gün olan Kurban Bayramı tatilini 15 güne çıkararak üretime mola verecek. Bu dönemde, zaten düşük olan üretim hacminin yüksek maliyete ve verimsizliğe neden olduğunu kaydeden bazı sektör temsilcileri, çalışanlara yıllık izin kullandırıldığını ve bu dönemin atlatılmaya çalışıldığını belirtti. Son 1.5 yılda istihdamının ve şirketlerinin yüzde 25’ini kaybeden ayakkabı sektörünün 15-20 gün üretime ara vererek sonrasında duruma bakacaklarını aktaran Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, “Bayramdan sonra tamamen kapatıp işleri durduracak firmalar da var. ‘Bu iş yapılamaz noktaya geldi, sermaye eridi’ diyen firmalarımız var. Bayram döneminde 15-20 gün durup, durma bakacaklar var” dedi.

YÜZDE 50’Sİ ARA VERDİ

Son dönemde konkordatolar ile öne çıkan ve mart ayı itibarıyla hazır giyim ile birlikte istihdamı 1 milyonun altına inen tekstil sektöründe de şirketlerin yüzde 50’sinin üretime ara vermeye hazırlandığını belirten İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, şöyle devam etti: “Bizde de birçok işletmede daha uzun tatil yapacaklar var. Bir iki hafta arası yapacak olanlar var. Bizde de talebin az olması, maliyetlerin yüksek olması ve piyasalardaki daralmanın birleşmesi böyle bir karar aldırdı. Yıllık izinler kullandırılıyor, sektörün en az yarısı bir haftadan fazla tatil yapacak.”

Kısmi çalışma istiyor

Sektörün uzun süredir devam eden sorunlarına çözüm için kısmi çalışma talep ettiklerini kaydeden TASD Başkanı Berke İçten, “Kısmi çalışmanın aktif hale gelmesi için çalışıyoruz. Maliyetlerimiz yüksek, kadrolarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Pandemideki gibi 2-3 günün parasını devletin ödemesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Alıcılar ‘fabrikaları Mısır’a taşıyın’ diyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay hazır giyim sektöründe önceki dönemlerde de bayram tatilini uzatma geleneğinin olduğunu, genellikle bayram tatillerinin biraz daha uzun tutulup blok tatil ile aç kapa yapmak yerine verimliliğin sağlandığını aktardı. Sektörde maliyetin büyük problem olduğunu, sipariş kayıplarının devam ettiğini belirten Narbay, “Bize ‘Sen bu işletmeyi Mısır’a taşı’ diyorlar. Her yerde toplu işçi çıkarmaları var” dedi. Sektördeki pek çok üretici fabrikaları Mısır’a taşımaya başlarken, Yeşim Tekstil, Eroğlu gibi sektörün önde gelen temsilcileri bölgede üretim faaliyetlerini bu ülkeye kaydırmıştı.