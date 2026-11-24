Manisa'nın Akhisar ilçesinde hızlanan zeytin hasadı, sıkım tesislerini kilitledi. Bahçesindeki ürünü bir an önce toplamak isteyen üreticilerin fabrikalara akın etmesi üzerine 180 işletmenin kapasitesi tamamen doldu.

HASADI 3 GÜN DURDURUN ÇAĞRISI YAPILDI

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, mevcut ürün girişinin artık karşılanamadığını belirterek yağlık zeytin alımlarının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Özellikle yağlık zeytin toplayan üreticilere seslenen Alhat, tesislerdeki yığılmanın eritilmesi ve sıkım kapasitesinin rahatlaması için hasadın 3 gün boyunca durdurulmasını istedi.

SIZMALIK YAĞLAR DEĞER KAYBEDEBİLİR

Alhat'ın en kritik uyarısı ise kalite kaybı üzerine oldu. Ağaçta durabilecek zeytinlerin erken toplanıp fabrika bahçelerinde bekletilmesinin ürünlerde "kızışmaya" yol açacağını belirten Alhat, bu durumun birinci sınıf sızmalık yağları rafinajlık sınıfa düşürerek üreticiye büyük zarar ettireceğini vurguladı.

24 SAAT DETAYINA DİKKAT

Yoğunluğun ardından Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve Alper Alhat fabrikalarda incelemelerde bulunarak çözüm adımlarını değerlendirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları da hasat edilen zeytinlerin çuval yerine hava alan kasalarla taşınması ve asit oranının yükselip yağın bozulmaması için en geç 24 saat içinde sıkıma alınması gerektiği konusunda üreticileri uyarıyor.