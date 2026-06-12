Cumhuriyet döneminden kalanlar başta olmak üzere devletin elindeki fabrikaları, limanları, sanayi ve sosyal tesislerini, kupon arsa ve arazileri satan iktidar, elde bir şey kalmayınca köylerdeki birkaç milyon liralık arsaları bile satmaya başladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 6 farklı ildeki toplam 116 bin 537 metrekare büyüklüğündeki gayrimenkullerin özelleştirmesini tamamladı.



DEVASA MASRAF YAPIYOR



Resmi Gazete’de yayımlanan 133.6 milyon liralık satış listesinde Sivas’ın Budaklı, Bayburt’un Konursu köyleri ile Ankara, Samsun, Balıkesir’in sonradan mahalle olan köylerinde 2.9 milyon lira gibi düşük tutarlardaki arsaların bile yer alması şaşkınlık yarattı. ÖİB, 70 milyar dolara yaklaşan özelleştirme geliri içinde devede kulak kalan köylerdeki arsaları satmak için devasa masraflar yapıyor.



Züğürt Ağa’daki “Satılık köy” tabelası, özelleştirmenin geldiği noktayı bu kez gerçek yaptı.



KOMİSYON OLUŞTURULDU



ÖİB, Balıkesir’in Bostancı Mahallesi’ndeki 1.500 metrekare arsanın satışı için ihale komisyonu oluşturdu, açık artırmalı ihale düzenledi. Bir dizi masrafın yapıldığı ihalenin sonucunda bu gayrimenkul sadece 2 milyon 910 bin liraya satıldı. Arsa özelleştirme yoluyla İstanbul Yatırım Ortak Girişim Grubu’na geçti. Aynı şekilde Sivas’ın Budaklı köyünde bulunan toplam 10 dönüm büyüklüğündeki iki arsanın özelleştirilmesi için de ihale komisyonu oluşturuldu. Bu iki arsadan biri 3 milyon 150 bin lira, diğeri de 5 milyon 200 bin lira bedelle Bahattin Eken isimli vatandaşa satıldı. Bayburt’un Konursu Köyü’ndeki yaklaşık 12 dönümlük arsanın satışından 4 milyon 50 bin lira, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Karaoğlan-İmar Köyü’ndeki 1.5 dönümlük arsa da 7 milyon 650 bin lira bedelle özelleştirildi.



ÇORUM ŞEKER FABRİKASI DA LİSTEDE



Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi furyasında özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikası da ÖİB’in ihalesine katıldı. Safi Katı Yakıt firmasına devredilen Çorum Şeker Fabrikası, Çorum’un Karaca Köyün’de bulunan 14 bin 396 metrekare büyüklüğündeki taşınmazı 45 milyon lira bedelle ÖİB’den satın aldı. Çorum Şeker 2018 yılında 528 milyon liraya satılmıştı. Resmi Gazete’de yayınlanan satış listesinde yer alan en pahalı taşınmaz Çorum Şeker’e satılan arsa olurken, onu 11 milyon 980 bin lira ile Ankara’nın Karaoğlan Köyü’ndeki 3 bin 69 metrekarelik arsa takip etti. Bu arsa ise AEM İnşaat isimli firmaya satıldı.





