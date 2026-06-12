Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) hava aracı pazarına hızlı bir giriş yapan şirket, yıllık 100 adet kapasiteli yeni üretim tesisini devreye soktu.

Gerekli tüm havacılık sertifikalarını alan ve çarpışma testlerinden başarıyla geçen AirCab, artık bir prototip olmaktan çıkarak resmi olarak üretim bandına indi.

Hafiflik ve yüksek enerji verimliliği sağlaması adına tamamen karbon fiber gövdeden üretilen uçan taksi, toplam 12 pervaneli özel bir mekanik tasarıma sahip. Şehir içi kısa mesafeli ulaşım ve turistik gezi uçuşları için optimize edilen araç, yüksek enerji yoğunluklu silindirik bataryaları sayesinde sadece 25 dakikada tam şarja ulaşıyor.

Hava aracı ayrıca, Seviye 4 otonom uçuş teknolojisiyle donatıldığı için belirli koşullar altında insan müdahalesine gerek duymuyor ve geleneksel pilot ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Başlangıç fiyatı 1,68 milyon yuan (yaklaşık 248 bin dolar) olarak belirlenen AirCab'in, yüksek maliyeti nedeniyle ilk etapta bireysel kullanıcılardan ziyade premium hava turları düzenleyen turizm şirketleri tarafından ticari amaçla kullanılması bekleniyor.