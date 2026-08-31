Fransa'nın Angers şehrinde yer alan ve küresel elektronik sektöründeki değişimler nedeniyle 2012 yılında kapanan eski Thomson sanayi kompleksi, on yılı aşkın süren atıllığın ardından yeni bir kentsel dönüşüm sürecine giriyor.

Şehir yönetimi, terk edilmiş depolar, avlular ve su kulelerinden oluşan bu devasa sanayi mirasının geleceğini belirlemek üzere sonbahar aylarında geniş kapsamlı bir kamuoyu istişaresi başlatıyor.

Yönetim, hazırladığı hazır bir projeyi sunmak yerine; arazi kullanımı, ulaşım ağları, yeşil alanlar, konut projeleri ve fabrikanın endüstriyel hafızasının korunması gibi konularda doğrudan bölge sakinlerinin, eski çalışanların ve kent halkının önerilerini toplamayı hedefliyor.

Loire Vadisi'ndeki kontrolsüz kentsel yaylaşmayı engellemek ve mevcut altyapıya yakın atıl arazileri şehre kazandırmak amacıyla başlatılan bu süreç, halkın katılımına öncelik veren yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Çalıştaylar, dijital platformlar ve halk toplantılarıyla yürütülecek istişare dönemi tamamlanmadan önce projeye dair kesin bir mimari tasarım, yatırım bütçesi veya tamamlanma tarihi açıklanmayacak.

Kentleşmiş dokunun tam merkezinde yer alan bu tarihi alanın nihai kullanım amacı, halktan gelen talepler doğrultusunda şekillenecek kentsel planlama aşamasından sonra netlik kazanacak.