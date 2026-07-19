Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Eyüphan Eyüboğlu'nun antika yolculuğu, lise yıllarında annesinin hediye ettiği bir pul ile başladı. Yıllar içinde eski eserlere olan ilgisini tutkuyla sürdüren Eyüboğlu, radyodan gramofona, daktilodan dikiş makinesine, kartpostallardan çeşitli nostaljik objelere kadar uzanan 40 bini aşkın parçalık dev bir koleksiyon oluşturdu.

EMEKLİLİK SONRASI TARİHİ KONAĞI SANAT GALERİSİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Uzun yıllar işlettiği tuğla fabrikasını satarak emekli olan Eyüboğlu, koleksiyonunu daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla 2021 yılında Şehitkerim Mahallesi'nde bulunan üç katlı tarihi konağı satın aldı. Restorasyon ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık yarım asırdır biriktirdiği eserleri konağa taşıyan Eyüboğlu, 2023 yılında tarihi yapıyı sanat galerisi olarak hizmete açtı.

BİNLERCE ANTİKA ESER AYNI ÇATI ALTINDA

Koleksiyon meraklılarının ziyaret edebildiği galeride; pul, radyo, gramofon, fonograf, laterna, saat, gaz lambası, teyp, daktilo, anahtarlık, rozet ve kartpostal başta olmak üzere çok sayıda antika eser sergileniyor.

"ANTİKA MERAKI ZAMANLA YAŞAM BİÇİMİNE DÖNÜŞMÜŞ"

Annesinin kendisine hediye ettiği pulun hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Eyüboğlu, antika sevgisinin zamanla vazgeçilmez bir yaşam tarzına dönüştüğünü ifade etti. Eyüboğlu, "En eski ürünüm 136 yıllık kağıt laterna. Koleksiyonumda 133 yıllık tutya laterna, 1902 ve 1905 model fonograf da var. Bunların hepsi çalışan ve dinlenebilen modeller" dedi.

ZİYARETÇİLERİ GEÇMİŞE GÖTÜREN KOLEKSİYON

Koleksiyonunun yerli ve yabancı birçok antika tutkunu tarafından ilgi gördüğünü belirten Eyüboğlu, özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerin sayısının fazla olduğunu söyledi. Eyüboğlu, “Özellikle yurt dışından gelenler daha fazla oluyor. Buraya gelen, zaman tüneli gibi geçmişe dönebiliyor. Ziyarete gelen yaşlı insanlar 'Bizde bu vardı.' diyerek duygulanıyor” dedi.