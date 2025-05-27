Karaman’da jandarma ekipleri sabah saatlerinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Tefecilik" suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında sanayici, iş insanları ve yakınlarının da bulunduğu 65 kişi gözaltına alındı.
BORÇ VERDİKLERİ İNSANLARI TEHDİT EDİP MALLARINA EL KOYMUŞLAR
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; faizle borç verdikleri vatandaşları baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları, ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları iddia edildi.
KARAMAN’DA YAKINDAN TANINAN İŞ İNSANLARI DA VAR
Ekipler, şüphelileri gözaltına alırken, ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Göz altına alınanlar arasında İ.K, A.K, H.B, H.A.T gibi Karaman’ın yakından tanıdığı isimlerde bulunuyor.