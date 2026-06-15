Tosya ilçesinde kapı üretimi yapan fabrikaya yılan girdiğini gören işçiler panik yaşadı. Ardından kaçmaya başlayan yılan, fabrikadaki bir transpaletin içine girdi. Kendi imkanlarıyla yılanı çıkarmaya çalışan ancak başarılı olamayan işçiler daha sonra Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla girdiği yerden çıkarılarak doğaya bırakıldı.

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