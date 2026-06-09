Piyasa değeri 1.5 trilyon dolara ulaşan küresel teknoloji iştiraki Meta (Facebook), dijital dünyanın en büyük veri ihlali krizlerinden birinde kullanıcılarına yönelik tazminat ödemelerini bugün itibarıyla yeniden devreye alıyor.

2016 yılındaki ABD başkanlık seçimleri döneminde, Cambridge Analytica adlı siyasi danışmanlık şirketinin milyonlarca kişinin kişisel profil verilerini usulsüz yollarla kazıyıp kullanmasıyla patlak veren hukuki süreç, teknoloji dünyasında büyük bir dönüm noktası olmuştu.

2023 yılında mahkeme aşamasına gelinmeden 725 milyon dolarlık rekor bir uzlaşma bedeliyle kapatılan tarihi dosyada, sürpriz bir kararla ikinci tur ödemelerin yapılacağı kesinleşti ve beklenen gün geldi.

UNUTULAN 100 MİLYON DOLAR YENİDEN HAVUZDA

Geçtiğimiz yılın eylül ayında gerçekleştirilen ilk dalga dağıtımların ardından, hak sahibi kullanıcıların bir kısmının kendilerine gönderilen çekleri zamanında nakde çevirmemesi ya da dijital transfer onaylarını tamamlamaması nedeniyle fon bankasında yüklü bir bakiye kaldı.

Unutulan bu meblağın boşa gitmesini istemeyen California Federal Mahkemesi, kalan bütçenin ilk aşamada ödemesini sorunsuz şekilde tahsil eden kullanıcılar arasında yeniden paylaştırılmasına hükmetti. Yasal kesintiler ve idari masrafların düşülmesinin ardından net 95 milyon dolar, sisteme kayıtlı yaklaşık 15 milyon kullanıcının hesaplarına aktarılacak.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR: KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Büyük bir merakla beklenen ikinci tur iade ödemeleri, yerel saatle 9 Haziran Salı günü (bugün) itibarıyla resmi olarak başlıyor. Önümüzdeki dört haftalık süreç boyunca kademeli ve gruplar halinde hesaplara yansıtılacak olan bu finansal iadeden yalnızca belirli kriterleri karşılayan Facebook kullanıcıları yararlanabilecek. Ödemeden faydalanabilmek için şu şartlar aranıyor:

24 Mayıs 2007 ile 22 Aralık 2022 tarihleri arasında ABD sınırları içinde aktif bir Facebook hesabına sahip olmak,

25 Ağustos 2023 tarihine kadar resmi telafi platformu üzerinden ilk dalga başvurularını eksiksiz tamamlamış olmak,

İlk dağıtım döneminde kendilerine iletilen ortalama 30 dolarlık ödemeyi banka hesabına çekmiş veya başarıyla nakde çevirmiş olmak.

Geçmiş dönemde başvuru yapmayı kaçıran ya da ilk turda adına düzenlenen çeki yasal süresi içinde bozdurmayan kullanıcılar, ne yazık ki bu yeni dağıtım havuzuna dahil edilmeyecek.

KİŞİ BAŞI NE KADAR YATIRILACAK VE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yetkililerden alınan bilgilere göre, mevcut dağıtılacak tutarın ana fona kıyasla sınırlı olması nedeniyle bu turdaki ödemeler ilki kadar yüksek olmayacak.

İlk dağıtımda kullanıcıların platformda kalma sürelerine göre aldıkları ortalama tutar 32.45 dolar iken; ikinci turda kişi başına düşen payın 4.67 dolar ile 7.32 dolar arasında değişeceği öngörülüyor.

Hak sahiplerinin alacağı net miktar, 15 yıllık zaman zarfında Facebook’u kaç ay aktif kullandıklarını belirleyen özel bir puanlama formülüyle hesaplanacak.

Bugün başlayan ödemeler için kullanıcıların ek bir talep formu doldurmasına gerek kalmayacak. İlk başvuruda beyan edilen Zelle, PayPal, Venmo, doğrudan banka havalesi veya ön ödemeli banka kartı gibi dijital kanallar üzerinden transferler otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Süreçle ilgili olarak hak sahiplerine, hesaplarına para geçmeden 3 ila 4 gün önce resmi bir bilgilendirme e-postası gönderilmeye başlandığı da aktarılan detaylar arasında yer alıyor.