Meta, Facebook kullanıcılarının yalnızca hikaye paylaşarak gelir elde edebileceği yeni bir para kazanma modelini küresel çapta hayata geçirdi. Bu yenilik; içerik üreticilerine ek bir kazanç fırsatı sunarken Facebook'ta daha fazla içerik paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

İZLENME EŞİĞİ ŞARTI ARTIK YOK

Meta'nın duyurduğu yeni sisteme göre kullanıcılar hikaye paylaşımlarından aldıkları etkileşimlere göre gelir elde edebilecek. Üstelik, videolar veya gönderiler için genellikle aranan minimum izlenme şartı bu modelde bulunmuyor.

Bu kararın ardında, TikTok'un içerik üreticilerine sunduğu kazanç modellerine karşı bir hamle olduğu düşünülüyor. Meta, Facebook'ta geçirilen süreyi artırmayı ve platformu daha cazip hale getirmeyi hedefliyor.

2 MİLYAR DOLARLIK ÖDEMEYİ AŞACAK

Meta, geçen yıl üreticilerine 2 milyar dolardan fazla ödeme yapmıştı. Yeni hikaye kazanç modeiyle birlikte bu rakamın daha da artması bekleniyor.

Sistemden yararlanmak isteyen içerik üreticilerinin ilgili kayıt bağlantısı üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Onay alan kullanıcılar, hikayeleri üzerinden gelir elde etmeye başlayabilecek.