Sosyal medya devi Meta, içerik ekosistemindeki rekabeti kızıştıracak yeni hamlesini devreye aldı. Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda güçlü takipçi kitlesine sahip olan kullanıcıları Facebook’a çekmeyi hedefleyen şirket, nakit ödeme desteğiyle içerik üreticilerine doğrudan finansal kaynak aktaracak. "Creator Fast Track" adı verilen program, dijital içerik dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

TAKİPÇİ SAYISINA GÖRE AYLIK MAAŞ GİBİ ÖDEME

Programın en dikkat çekici yanı, içerik üreticilerine sağlanacak sabit gelir modeli oldu. Meta’nın açıkladığı kriterlere göre ödeme planı şu şekilde işleyecek:

-100 bin takipçisi olan hesaplar: Aylık 1.000 dolar sabit ödeme alacak.

-1 milyon ve üzeri takipçisi olan hesaplar: Aylık 3.000 dolara kadar gelir elde edebilecek.

Söz konusu nakit ödemeler ilk etapta 3 ay boyunca devam edecek. Ancak Facebook yöneticilerinden Yair Livne, bu süreç sonunda ödemeler bitse bile hesaplara sağlanan "erişim desteğinin" kalıcı olacağını ve üreticilerin görünürlüğünün artırılacağını vurguladı.

PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI NELER?

Facebook’tan ödeme almak isteyen kullanıcıların belirli bir yayın disiplinine uyması gerekiyor. Başvuru ve kabul süreci için belirlenen temel şartlar ise şunlar:

Paylaşım Sıklığı: 30 günlük süre zarfında, en az 10 farklı günde toplamda 15 adet Reels videosu paylaşılması şart.

Özgünlük Kriteri: Videoların Facebook’a özel olması zorunlu değil; ancak içeriklerin tamamen özgün olması ve platform kurallarına uyması gerekiyor.

Yapay Zeka Esnekliği: Meta, yapay zeka araçları kullanılarak hazırlanan içeriklerin de program kapsamında değerlendirilebileceğini açıkladı.

GELİR MODELİNDE ŞEFFAFLIK DÖNEMİ

Meta, ödeme sisteminin yanı sıra "İçerik Gelirine Dönüştürme" sistemini de güncelledi. Getirilen yeni metrikler sayesinde üreticiler, hangi videolarının ne kadar kazandırdığını ve hangi görüntülemelerin gelir kriterlerini karşıladığını anlık olarak takip edebilecek.

Şirket verilerine göre, 2025 yılı boyunca içerik üreticilerine toplamda 3 milyar dolar ödeme yapıldı ve bu kazancın %60'ı doğrudan Reels videolarından elde edildi.

Uzmanlara göre, Meta’nın bu hamlesi, özellikle içerik üreticilerinin platformlar arasındaki dengesini değiştirebilir. Kısa vadeli nakit desteği ve uzun vadeli erişim garantisi, Facebook’un yeniden bir "içerik merkezi" olma vizyonunu destekliyor.